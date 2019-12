Sind Angelina Jolie (44) und ihre Kinder schon in Weihnachtsstimmung? Das Fest der Liebe steht vor der Tür und das will die Schauspielerin natürlich mit ihrer Familie verbringen. Und damit die Feiertage auch für ihren Nachwuchs unvergesslich werden, darf eines natürlich nicht fehlen: Geschenke! Aber hat die Sechsfach-Mama etwa noch nicht alle Präsente zusammen? Sie wurde jetzt jedenfalls beim Shopping mit zwei ihrer Töchter gesichtet – und das ziemlich stylish.

Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen Angelina, Zahara (14) und Shiloh (13) bei einem entspannten Bummel in Los Angeles. Und ihrem breiten Lächeln nach zu urteilen, hatten sie mächtig Spaß. Die zwei Mädels schlenderten ausgelassen mit einem Kaffeebecher in der Hand durch die Straßen – dicht gefolgt von Mama Angelina, die sich für das Last-Minute-Shopping mächtig in Schale geworfen hatte: Sie trug einen schwarzen Bleistiftrock, dazu eine cremefarbene Bluse und eine weite Strickjacke. Komplettiert wurde der Look durch eine schwarze Handtasche und helle Pumps.

Angelina wird nicht alle Feiertage mit ihren Kids feiern. Wie ein Insider gegenüber The Hollywood Reporter verriet, soll auch ihr Ex Brad Pitt (56) ein wenig Quality-Time mit Shiloh und Co. bekommen: "Sie werden die Zeit mit den Kindern über Weihnachten gleichermaßen aufteilen, so haben sie es letztes Jahr gemacht und dieses Jahr wird es nicht anders sein."

ROMA / MEGA Zahara und Shiloh Jolie-Pitt mit ihrer Mutter Angelina in Los Angeles

Anzeige

ROMA / MEGA Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

ROBYN BECK / Staff Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de