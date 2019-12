Anna Heiser hat jetzt Farbe unter der Haut! Die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin besucht aktuell mit Gatte Gerald ihre alte Heimat Polen. Über die Feiertage lassen es sich die beiden Wahl-Afrikaner wohl richtig gut gehen – nur für Anna dürfte es in den vergangenen Stunden ein bisschen ungemütlich geworden sein. Die Blondine hat sich nämlich ihr allererstes Tattoo stechen lassen.

Dieses Bildchen ist für die Ewigkeit! Am Freitagmittag teilte Anna einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen: ihr freiliegendes Handgelenk, ganz offensichtlich auf einer Liege im Tattoo-Studio. Außerdem ist ihre Tätowierung schon deutlich zu erkennen. Annas unteren Arm ziert von nun an eine Weltkarte, die von einem kleinen Flugzeug umkreist wird. Besonderer Hingucker: eine dezente und filigrane Kompassnadel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme scheint das Werk aber noch nicht fertig gewesen zu sein: "In Arbeit", kommentierte Anna den Beitrag.

Das Tattoo hat womöglich eine ganz besondere Bedeutung für seine Trägerin – schließlich ist Anna mit ihren 29 Jahren schon ganz schön weit rumgekommen: geboren in Polen, in Deutschland studiert und 2018 für die Liebe nach Namibia ausgewandert.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser an Weihnachten 2019

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit Tattoo, Dezember 2019

Instagram / anna_maria_heiser Anna und Gerald Heiser im Dezember 2019

