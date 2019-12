Der Kleinen war wohl nicht zu einhundert Prozent zum Feiern zumute! An Heiligabend schmiss der Kardashian-Jenner-Clan mal wieder seine alljährliche Weihnachtsparty. Neben etlichen Christbäumen und Stargästen stellten auch die Outfits von Kim Kardashian (39) und Co. besondere Highlights der Fete dar. Selbst die jüngste Generation der Reality-TV-Stars begeisterte mit ihren Looks – doch ein kleines Familienmitglied konnte die Party nicht so wirklich genießen: North West (6) litt unter Magen-Darm-Beschwerden!

Das offenbarte nun ihre Mutter Kim in einem Instagram-Beitrag: "Mein Baby North fühlte sich an Heiligabend nicht wohl, sie hatte die Magen-Darm-Grippe. Man sieht sogar auf den Bildern, dass es ihr nicht gut ging, aber sie wollte unbedingt die Party besuchen", erklärte die Geschäftsfrau. Also habe sich die Sechsjährige trotz allem tapfer in ihren rosa Hosenanzug geworfen und sich von den festlichen Eindrücken etwas ablenken lassen.

Und wie meisterten die anderen Kids den aufregenden Abend? "Saint (4) war bereit, zu rocken, Chicago (1) wollte einen Elf sehen, hat sich aber vor dem Weihnachtsmann gefürchtet und Psalm war einfach ein engelsgleiches Baby", freute sich die vierfache Mutter. Der Rest der Rasselbande wirkte auf den Fotos tatsächlich superfröhlich.

Instagram / kimkardashian North, Saint und Kim Kardashian West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / kimkardashian Saint und North West an Heiligabend

