Oliver Pocher (41) und Pietro Lombardi (27) gehen durch dick und dünn. Immer wieder hängen die beiden Promi-Väter zusammen ab oder erscheinen gemeinsam auf Events. So harmonisch war es aber nicht immer, so zum Beispiel als Oli Pietro für die Social-Media-Fotos von Sohn Alessio kritisierte. Aber das ist Schnee von gestern, denn nach ihrer Aussprache haben sie eine echte Freundschaft aufgebaut. Jetzt verriet der "Nur einen Tanz"-Interpret, dass die beiden mehr als nur eine Bromance verbindet.

In seiner Instagram-Story nutzte Pietro die Feiertage als Gelegenheit, um seinem Kumpel einen besonderen Gruß zu senden: "Ich glaube, ich habe mich schon bei vielen Menschen, die mir geholfen haben, in der Vergangenheit bedankt, aber einen ganz wichtigen Mann habe ich vergessen, Oliver Pocher. Er hat mir echt bei vielen Entscheidungen geholfen und mir auch mal den Kopf gewaschen." Zu den lieben Worten verrät der Musiker scherzhaft weiter, dass er nett zu Oli sein müsse, weil dieser gleichzeitig sein Vermieter ist. Ob Pietro bei der Miete wohl mit einem Freundschaftspreis rechnen kann?

Die beiden haben auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 in Aussicht. Pietro sitzt bereits zum zweiten Mal neben Dieter Bohlen (65) in der DSDS-Jury und will dazu ein neues Album veröffentlichen. Auch Oli treibt erfolgreich seine Karriere voran und bekommt sogar seine eigene Sendung.

ActionPress/Coldrey, James Massimo Sinato, Pietro Lombardi und Oliver Pocher

Getty Images Oliver Pocher, 2019 in Berlin

Getty Images Pietro Lombardi bei Champions For Charity 2019

