So hatte sich Biobauer Gottfried das aber nicht vorgestellt! 2014 stürzte sich der Landwirt ins Abenteuer Bauer sucht Frau. Durch die Kuppelshow lernte er Österreicherin Martina kennen – und verguckte sich auf Anhieb in die Blondine! Schon während der Hofwoche knisterte es zwischen den beiden, dem gemeinsamen Glück sollte also nichts mehr im Wege stehen. Eine Hochzeit stand für Gottfried zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht auf der Agenda!

Der Schwarzwälder stand in der Vergangenheit bereits vor einem Traualtar – seine Frau starb jedoch einige Jahre vor seiner Kuppelshow-Teilnahme. Als er sich dann beworben hat, schloss er ein erneutes Eheversprechen komplett für sich aus: "Ich wurde damals gefragt, ob ich noch mal heiraten will und da hab ich gesagt: 'Nein Leute, ich war verheiratet, ich suche mir noch mal eine Frau, aber will nicht noch mal heiraten", erinnerte sich Gottfried im Promiflash-Interview. Mit Martina kam dann eins zum anderen: 2018 gaben sich die beiden das Jawort. "Irgendwie haben wir es dann doch gemacht", schmunzelte der Milchviehhalter.

Auch Martina hätte niemals gedacht, dass sie eines Tages noch mal in einem Brautkleid stecken würde! Die Vorarlbergerin teilt Gottfrieds Schicksal: Auch sie hat ihren Ehepartner verloren. Den Bund fürs Leben daher ein weiteres Mal eingehen? Für Martina damals ebenfalls unvorstellbar: "Ich hatte nicht vor, noch mal zu heiraten", beteuerte die passionierte Reiterin.

Bauer sucht Frau, RTL Gottfried und Martina bei "Bauer sucht Frau" 2014

RTL / Stefan Gregorowius Gottfried und Martina, "Bauer sucht Frau"-Paar

Promiflash Gottfried und Martina, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer aus dem Jahr 2014

