Der nächste Rosenverteiler steht schon in den Startlöchern! Am 8. Januar startet die neue Der Bachelor-Staffel – der begehrte Junggeselle ist in diesem Jahr Sebastian Preuss. Und der bringt wohl rein optisch echtes Traummann-Potenzial mit: Der Profi-Kickboxer hat nicht nur ein ansehnliches Gesicht und ein strahlendes Lächeln – er ist auch verdammt durchtrainiert! Aber das kommt nicht von ungefähr: Sebastian verriet jetzt, dass der Sport einen ganz schön hohen Stellenwert in seinem Alltag hat. Bleibt da denn überhaupt noch Zeit für die Liebe?

In dem Mediengruppe RTL Podcast stellte sich der Neue schon mal den Show-Fans vor – und berichtet auch von seiner bisher größten Liebe: "Ich lebe den Sport! Ich lebe und ich liebe ihn. Ich lebe den Sport aus Leidenschaft", schwärmte der Fitness-Freund. Kein Wunder, dass er dieser Passion so oft wie möglich nachkommen möchte: "In Vorbereitungsphasen gehe ich zweimal am Tag trainieren – einmal morgens und einmal abends." Müssen sich die Anwärterinnen also darauf einstellen, auf Quality-Time oftmals verzichten zu müssen? Nicht doch! "Zeit, wenn man will, wird man immer finden", beruhigte Sebastian seine Zuhörer.

Aber heißt das vielleicht etwa auch, dass die einen oder anderen Date-Nights dann ins Gym verlegt werden? Auch da hat Sebi gute Neuigkeiten für Sportmuffel. Seine Liebste müsse nicht unbedingt mit ihm sporteln. "Sie sollte offen dafür sein, sie sollte auch Freude daran haben, wenn sie sieht, wie freudig ich auch nach Hause komme nach jeder Trainingseinheit", verriet er weiter im Gespräch.

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss mit seinen 22 Kandidatinnen

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss in der ersten Nacht der Rosen

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss in München

