Klingt fast so, als hätte Miley Cyrus (27) endlich das perfekte Gegenstück gefunden! Die US-Sängerin ist nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Liam Hemsworth (29) und der kurzen Liebelei mit der US-Bloggerin Kaitlynn Carter (31) aktuell in einer festen Beziehung mit Rockstar Cody Simpson (22). Die beiden scheinen unzertrennlich zu sein und posten auch mal gemeinsame Gesangs-Sessions bei Social Media. Sogar ihre Familie hat den Schönling schon kennengelernt. Jetzt scheint das Paar den nächsten Schritt zu wagen – die beiden sollen vorhaben, zusammen Musik zu machen!

TMZ berichtete kürzlich, dass die "Wrecking Ball"-Interpretin mit ihrem Musiker-Herzblatt eine Band gründen will. Die 27-Jährige soll bereits versucht haben, einen möglichen Band-Namen rechtlich zu schützen. Mileys Firma reichte juristische Dokumente ein, mit denen sie sich bei der US-Regierung die Rechte für den Namen "Bandit and Bardot" sichern will. Auf Instagram tauchte zudem kürzlich ein gleichnamiges Profil auf.

Laut dem Online-Magazin sollen unter dem Markennamen Unterhaltungsdienstleistungen – einschließlich Livemusik-Darbietungen einer Band und Live-Darbietungen eines professionellen Sängers, Musikers und Entertainers –zusammengefasst sein. Auch eine Website soll demnach bereits im Gespräch sein, die sich auf Livekonzerte, sowie auf die Produktion von Tonaufnahmen für CDs, DVDs, Downloads, Klingeltöne und mehr konzentriert.

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson als Perri Lister und Billy Idol, Oktober 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson

Ethan Miller / Staff / Getty Images Miley Cyrus, September 2019

