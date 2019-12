Miley Cyrus (27) hat sich für einen Dinner-Abend schick gemacht. Die Sängerin und ihr Freund Cody Simpson (22) verabredeten sich mit Freunden in einem Restaurant in Malibu. Nach ihrem Liebes-Aus mit Schauspieler Liam Hemsworth (29) und der kurzen Liaison mit der amerikanischen Bloggerin Kaitlynn Carter (31), datet die "Wrecking Ball"-Interpretin den 22-Jährigen Schönling. Zwischen den beiden Turteltauben scheint es aktuell sehr gut zu laufen.

Die 27-Jährige und ihr Liebster wurden am 10. Dezember 2019 nach einem geselligen Abendessen im Nobu-Restaurant in Malibu von den Fotografen abgelichtet. Miley wählte für den Anlass ein ungewohnt elegantes Outfit. Zu einer schwarzen stilvollen Satinbluse kombinierte sie schwarze Schlaghosen und setzte mit goldenem Schmuck funkelnde Akzente. Das Liebespaar schmuste noch einen Moment in Codys Auto, bevor sie gemeinsam die Heimfahrt antraten. Laut HollywoodLife wurde der neue Mann an der Seite der Sängerin von ihrer Familie herzlich aufgenommen. Ein Insider berichtete dem online Magazin, dass alle ihn wirklich sehr mögen. "Sie haben ihn gerne um sich, weil er Miley glücklich macht", verriet der Tippgeber.

Die beiden zeigen auch in den sozialen Medien, dass sie sich sehr gerne haben. Am 01. November 2019 veröffentlichte Cody ein sehr aufreizendes Foto von sich und seiner Angebeteten. Miley trägt auf dem Bild schwarze Spitzen-Reizwäsche und umschlingt eng ihren Lover, dessen Oberkörper nackt ist.

Backgrid / Actionpress Miley Cyrus, Dezember 2019

Backgrid / Actionpress Miley Cyrus und Cody Simpson, Dezember 2019

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

