2019 war kein einfaches Jahr für Philipp Stehler (31)! Wegen seiner chronischen Darmerkrankung verbrachte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer mehrere Wochen im Krankenhaus und wurde sogar operiert. Da er weder richtig essen noch trinken konnte, verlor der einstige Polizeibeamte innerhalb kürzester Zeit 25 Kilo. Mittlerweile geht es Philipp wieder besser und er blickt voller Zuversicht dem neuen Jahr entgegen. Einen Vorsatz hat er auch gefasst: Er will sportlich voll durchstarten!

"Es war eins meiner schwersten Jahre bisher. Ich habe verdammt viel dazugelernt. Eins meiner großen Ziele für 2020 ist es, sportlich wieder komplett durchstarten zu können", schrieb der Hottie mit den stechend blauen Augen zu einem Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto posiert er für seine Follower auf einem Sportgerät im Fitnessstudio. "Es gehört zu meinem Leben, und ich liebe es, gesund und stark zu sein", lauten die Zeilen des Blondschopfs weiter.

Doch nicht nur seine Trainingseinheiten kamen 2019 krankheitsbedingt zu kurz, auch in der Liebe musste Philipp ganz schön einstecken. So hatte seine damalige Freundin Antonia Elena Ende Mai die Trennung verkündet. Ob er 2020 vielleicht der Richtigen über den Weg laufen wird? Bereit wäre er allemal: "Ich muss ehrlich sagen, der Gedanke, wenn man jetzt eine Freundin hätte oder jemanden, der wirklich hinter einem steht – in guten wie in schlechten Zeiten – wäre natürlich toll", erklärte er im Interview mit Promiflash.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Influencer

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Dezember 2019

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Social-Media-Star

