Alexander ist allem Anschein nach der geborene Kuppel-Kandidat! Bei Hochzeit auf den ersten Blick fand der Account-Manager aus Essen in Cindy (31) die Liebe seines Lebens. Doch Deutschlands wohl größtes TV-Experiment war nicht sein erster Versuch, seinem Single-Leben vor laufenden Kameras ein Ende zu bereiten: Bereits bei "First Dates" versuchte der sportliche Schnuckel bekanntlich, sein Liebes-Glück zu finden. Und damit nicht genug: Auch bei "Nächste Ausfahrt Liebe" hielt Alex schon nach seiner ultimativen Traumfrau Ausschau!

Bei der Sat.1 Datingshow, die 2019 neu an den Start ging, hatten zwei Singles ein Blind Date auf vier Rädern. Ähnlich wie bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wurden die Liebeswütigen zuvor von einem Experten gematcht. Eine besondere Rolle hatte das Navigationssystem inne, dass den beiden Dating-Teilnehmern verschiedene Tests und Aufgaben stellte. So sollte herausgefunden werden, ob beide wirklich zueinander passen. Alex flimmerte in der sechsten Folge der Staffel über die Mattscheiben. Er galt als der perfekte Ruhepol für Yogalehrerin Ute – letztendlich wurde aus den beiden aber dann doch nichts.

Und das ist auch gut so – immerhin hätte sich Alexander andernfalls wohl nie so waghalsig in die Ehe mit der ihm unbekannten Cindy gestürzt. Die 31-Jährige hatte im Übrigen ebenfalls schon TV-Dating Erfahrung vorzuweisen: Sie buhlte 2016 bei Der Bachelor um das Herz von Leonard Freier (34). Ihr Herzbube Alexander trat übrigens noch ein weiteres Mal im Fernsehen auf! Bei "Terra Xpress" mimte er einen Polizisten.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

SAT.1 / Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Instagram / alex.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Alexander als Polizist bei "Terra Xpress"

