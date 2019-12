Alexander kann wohl einfach nicht genug von der Arbeit vor der Kamera bekommen! In der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wagte der Account Manager aus Essen den Schritt in die Ehe mit der ihm unbekannten Cindy (31). Die beiden schweben inzwischen auf Wolke sieben und wollen sogar gleich noch einmal heiraten. Aber auch vor seiner Teilnahme am Experiment hatte Alex schon Fernsehluft geschnuppert – indem er bei "First Dates" mitwirkte. Der Fitness-Fan war aber noch in einer weiteren Fernseh-Sendung zu sehen: Mit einer TV-Rolle als Polizist durfte sich Alex vor einigen Monaten einen Wunsch erfüllen.

"Hände hoch!", schreibt Cindys Göttergatte scherzhaft auf Instagram – zu einem Pic, das ihn breit grinsend in Polizeiuniform zeigt. "Monate vor 'Hochzeit auf den ersten Blick' habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt und durfte eine echte Polizeiuniform tragen", lauten seine Zeilen weiter. Alex hatte sich erfolgreich für eine Komparsenrolle beim Wissens-Erlebnismagazin "Terra Xpress" beworben und eine kleine Rolle abgesahnt.

"Ich bin nicht Schauspieler von Beruf, aber hatte nach dem ersten 'Hochzeit auf den ersten Blick'-Workshop 2017 Spaß daran gefunden, vor der Kamera zu stehen. Hat man ja dieses Jahr gesehen", so Alex weiter. Ob er auch zukünftig in der einen oder anderen Produktion über die Mattscheiben flimmern wird?

Instagram / alex.hadeb Alex während der Dreharbeiten zu "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrer Hochzeit

Instagram / alex.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Alexander und Cindy

