Cindy Riedel (32) und ihrem Mann Alex werden auf ihrem Weg zum Glück Steine in den Weg gelegt! Das Paar hatte sich bereits 2019 in der beliebten Sendung Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – und das, ohne sich vorher gekannt zu haben. Das TV-Liebesexperiment war bei den beiden geglückt, denn sie sind als Paar nicht nur so richtig glücklich, sondern wollten in diesem Jahr sogar erneut vor den Traualtar treten. Doch dieser Traum ist vorerst geplatzt: Cindy und Alex mussten ihre Hochzeit verschieben!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte Cindy jetzt, dass sie das Datum der Trauung aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise verlegen mussten. "Wir mussten leider verschieben, weil wir im April eine Entscheidung treffen mussten und da die Lage leider zu unsicher war", schilderte die einstige Bachelor-Kandidatin und betonte: "Gerade, weil wir uns ein großes Fest mit all unseren Lieben wünschen."

Einen neuen Termin für die Hochzeit gab Cindy allerdings nicht bekannt – womöglich steht der aber auch noch gar nicht fest. Immerhin postete die Beauty zu ihrem Statement ein Foto ihrer Einladung, auf der das ursprüngliche Datum – der 8. Juli 2021 – durchgestrichen ist. Anstelle eines neuen Zeitpunkts findet sich jetzt jedoch nur noch ein Fragezeichen auf der Karte.

Instagram / cindy.hadeb Cindy, ehemalige Kandidatin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / cindy.hadeb Cindy und Alex, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / cindy.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy mit ihrem Mann Alex

