Cindy Riedel (33) und ihr Mann Alex gehen getrennte Wege! Im Jahr 2019 lernten sich die beiden bei Hochzeit auf den ersten Blick vor dem Traualtar kennen und gaben sich direkt das Jawort. Schon im Laufe der Sendung wurde heftig gestritten – aber am Ende waren sie doch glücklich verheiratet. Im vergangenen Jahr wollten sie sich sogar noch einmal trauen lassen. Doch daraus wird wohl nichts: Cindy und Alex gaben jetzt ihre Trennung bekannt!

Via Instagram teilte die 33-Jährige ihr Statement zu dem Ehe-Aus. "Manchmal möchte man so sehr und kämpft mit aller Energie, dass man sich selbst aus den Augen verliert", schrieb sie und fuhr fort: "Und so musste ich mir eines Tages eingestehen, dass ich leider nicht angekommen bin." Dennoch bereut Cindy keine der Erfahrungen, die sie gemeinsam mit Alex gemacht hat, wie sie versichert.

Böses Blut scheint zwischen Cindy und Alex nicht zu herrschen. "Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir miteinander gehen durften", betonte sie. Nun wollen beide einen Neustart wagen – allerdings jeder für sich.

Anzeige

Instagram / alex.hadeb Alex und Cindy von "Hochzeit auf den ersten Blick", Februar 2020

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy mit ihrem Mann Alex

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de