Vom Kuppelshow-Kandidaten zum Sänger! Für Yasin könnte es momentan nicht besser laufen. Im September hatte er zunächst an der dritten Staffel von Love Island teilgenommen und schaffte es sogar bis ins Finale. Auch wenn er die Sendung nicht als Gewinner verlassen durfte, hat er dank des Formats dennoch seine große Liebe Samira gefunden. Und auch beruflich startet der Reality-Star richtig durch. Er veröffentlichte jetzt seinen ersten Song und offenbarte Promiflash, was es mit "Love Is in the Air" auf sich hat!

"Es ist ein Liebessong – und er hat ja auch eine sehr wichtige Parallele zu mir. In dem Song geht es um viel Liebe, was bei mir seit Monaten natürlich auch der Fall ist", verriet Yasin gegenüber Promiflash. Außerdem gestand er, dass er das Lied seiner Samira gewidmet hat: "Samira ist meine große Liebe und ich freue mich, dass ich sie gefunden habe. Der Song ist klar für sie." Samira habe auf die Neuigkeit, dass ihr Liebster nun neue berufliche Wege einschlagen wolle, ganz cool reagiert: Sie bat direkt um eine Hörprobe!

Ein kleines Geheimnis konnte Promiflash ihm auch noch entlocken: "Ja, ich singe zu Hause oder mal in der Dusche, so wie sicherlich viele das tun!" Yasin freut sich darauf, seinen Song am Dienstagabend zum ersten Mal beim "Silvester Hit-Countdown" von RTL2 performen zu dürfen.

RTL II "Love Island"-Yasins erste Single "Love is in the Air"

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, November 2019

Instagram / samira.bne Yasin und Samira in Berlin

