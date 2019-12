Yasin darf sich ab sofort nicht nur Reality-Star, sondern auch Sänger schimpfen! Gerade hat der Love Island-Star seine erste eigene Single veröffentlicht. Und die dreht sich – wen wundert's – natürlich um das Thema Liebe! Seit seiner Teilnahme an der Kuppelsendung im vergangenen September schwebt der Lockenschopf mit seiner Partnerin Samira auf Wolke sieben. Sein Song dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen: Es handelt sich nämlich um ein Cover eines romantischen Klassikers aus den 70er-Jahren!

Seit dem 27. Dezember ist "Love Is in the Air" auf allen Streamingplattformen und Portalen erhältlich. Für sein musikalisches Debüt hat sich Yasin den bekannten Titel von John Paul Young ausgesucht und ihn neu interpretiert. Im Gegensatz zu dem australischen Popstar singt das TV-Gesicht allerdings auf Deutsch. Seinen Islander-Kollegen scheint die neue Karriere-Richtung gut zu gefallen: Unter anderem supporten ihn auf Instagram schon Danilo Cristilli, Marcel Avdic (28) oder auch Vivien Michalla.

Und in wenigen Tagen haben die Fans sogar die Möglichkeit, den Neu-Hamburger live performen zu sehen! Sein Bühnen-Debüt wird der ehemalige Sportlehrer in der RTL-II-Show "Silvester Hit-Countdown – Welcome 2020" am 31. Dezember um 20:15 Uhr geben. Was sagt ihr dazu, dass Yasin jetzt unter die Musiker geht? Stimmt ab.

