Wer hätte gedacht, dass Emma Watson (29) so viele verschiedene Dinge täglich mit sich herumschleppt! Von ihren Freunden würde sie wegen der unzähligen Sachen, die sie immer dabei haben muss, sogar "Bag Lady" genannt. Außerdem sei sie nahezu berüchtigt dafür, nicht gerade leichtes Gepäck mit sich zu führen. Jetzt gab die Schauspielerin auch den Fans einen detaillierten Einblick in ihre Handtasche und präsentierte in einem Clip, welche wunderlichen Gegenstände sie so dabeihat!

Für die YouTube-Serie der British Vougue "In the Bag" packte sie jetzt buchstäblich aus: Neben normalen Dingen wie einem Schal, zwei Handys, einem Buch, Süßigkeiten und Vitamintabletten, die ihre Mutter für sie gekauft habe, verbergen sich auch recht skurrile Gegenstände in ihrer Tasche – wie etwa eine Wärmflasche im Hasendesign. "Ja, ich bin 29 und habe immer noch etwas bei mir, das so aussieht. [...] Lieblingsaktion, wenn ich in ein Flugzeug steige: fragen, ob sie die für mich auffüllen würden. Wärmflaschen, sie sind die besten", erklärte Emma.

Der Harry Potter-Darstellerin, die sich als UN-Botschafterin engagiert und sich unter anderem auch dafür einsetzt, die 17 Globalen Ziele der UNO zu erreichen, ist es vor allem wichtig, umweltfreundliche Dinge zu benutzen. Neben einem Glasstrohhalm hat sie auch ein veganes Deo in einer recycelten Flasche dabei und wiederverwendbare Pads, um ihr Make-up zu entfernen.

Getty Images "Harry Potter"-Star Emma Watson

Jesse Grant/Getty Images Emma Watson bei der THE BAFTA Tea Party in Los Angeles 2018

Getty Images Schauspielerin Emma Watson

