Dieses Jahresende ist wohl besonders hart für Märtha Louise von Norwegen (48). Wie am ersten Weihnachtsfeiertag bekannt wurde, hat sich ihr Ex-Mann Ari Behn (47) das Leben genommen. Die Prinzessin, Tochter des Königs von Norwegen, war 15 Jahre lang mit Behn verheiratet und hat mit ihm drei gemeinsame Töchter. Die Ehe wurde 2017 geschieden. Wie es der Prinzessin aktuell geht, ist nicht bekannt – sie hat die Öffentlichkeit seitdem wohl bewusst gemieden. Am 3. Januar soll nun die Beerdigung des ehemaligen Journalisten und Autoren stattfinden: An diesem schweren Tag wird unter anderem Prinzessin Victoria von Schweden (42), Märthas langjährige Freundin, ihr beistehen.

Das berichtet die schwedische Zeitschrift Svensk Damtidnig. Laut einem Insider ist es für die schwedische Kronprinzessin selbstverständlich, Märtha am Tag der Beerdigung zu unterstützen. Victoria habe sogar alle privaten Termine abgesagt – und soll nach der erschütternden Nachricht schnellstmöglich nach Norwegen gereist sein.

"Mit großer Trauer haben wir die Nachricht von Ari Behns Tod erhalten. Wir werden Ari als den warmen, herzlichen und spirituellen Mann in Erinnerung behalten, der er war", betonten Victoria und ihr Mann Prinz Daniel (46) unmittelbar nach der Todesbenachrichtigung in einem Statement. "Es war eine Ehre, ihn gekannt zu haben. Unsere Gedanken sind bei seinen Töchtern und seiner Familie."

