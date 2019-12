Daniela Katzenberger (33) möchte ihrem Glück für 2020 etwas nachhelfen! Die Reality-TV-Bekanntheit verbrachte die Weihnachtsfeiertage im Kreise ihrer Familie. Neben kuscheligen Momenten mit ihren Liebsten haben es sich die Katze, Lucas Cordalis (52) und Tochter Sophia (4) auch richtig gut schmecken lassen. Damit auch das kommende Jahr wieder so schön harmonisch wird, setzt die Kultblondine zur Silvesternacht auf einen besonders heißen Mode-Coup – rote Dessous!

Auf Instagram hat die Influencerin ein freizügiges Foto hochgeladen – darauf posiert sie freudig strahlend und auf einem Bein stehend in knallroter Reizwäsche. Doch warum dieser heiße Aufzug? "In Italien und Spanien ist es Tradition, dass man an Silvester rote Unterwäsche trägt, weil sie Glück bringen soll", erklärt die Beauty die Kleiderwahl. Die Wahl-Mallorquinerin hat auch verraten, weshalb sie anstatt eines anzüglichen Schmunzelns lieber witzige Posen zeigt: "Um ganz bewusst die Erotik zu killen, habe ich weder ne sexy Pose gemacht, noch ein Duckface."

Um auch die Glücks-Batterien ihres Ehemannes aufzuladen, hat Dani ebenfalls einen roten Slip für Lucas gekauft – allerdings in Form eines witzigen Elefanten-Tangas: "Ich hab jetzt auch Unterwäsche für Lukas besorgt, er hat sich geweigert sie anzuziehen. Des kann ich gar nicht verstehen. So ein hübsches Stück für ein hübsches Stück", schmunzelt die Make-up-Liebhaberin auf Insta.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei der McDonald's Benefiz Gala 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger zeigt Unterwäsche für Lucas Cordalis

