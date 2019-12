Für sie werden die Nächte immer kürzer! Vor rund zwei Monaten begeisterte Sarah Joelle Jahnel (30) ihre Fans im Netz mit einer unerwarteten Neuigkeit: Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin erwartet ihr erstes Kind. Mittlerweile macht sich ihr Ungeborenes auch schon ordentlich bemerkbar, denn zum Geburtstermin sind es nur noch zehn Wochen und der Bauch wächst gewaltig. Promiflash verriet die werdende Mutter nun, dass dies auch noch andere Folgen mit sich bringt: Ihre große Baby-Kugel raubt ihr nämlich den Schlaf!

Momentan urlaubt Sarah auf einer Trauminsel im Indischen Ozean Urlaub lässt es vor der Geburt noch einmal so richtig ruhig angehen. Nur in der Nacht gebe es so langsam Probleme: "Ich bin eigentlich eine Bauchschläferin, das geht jetzt auch nicht mehr. Das belastet einen schon sehr", gab die 30-Jährige gegenüber Promiflash zu. Inzwischen wäre sei sie schon "sehr dick" geworden und fühle sich deshalb ziemlich eingeschränkt.

Abgesehen davon, dass die Nächte kürzer werden, ginge es ihr aber gut, versicherte sie im Interview. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich zuletzt zumindest ausgelassen und in bester Laune: "Ich bin extra hier auf die Seychellen gekommen, um noch mal runterzukommen und mich auf mein neues Leben als Mami vorzubereiten", plauderte sie ausgelassen.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Dezember 2019

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Dezember 2019

ActionPress Sarah Joelle Jahnel, Oktober 2017

