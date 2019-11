Sarah Joelle Jahnel (30) zeigt das erste Bild ihres Nachwuchses! Die Reality-TV-Bekanntheit gab im Oktober überraschend bekannt: Sie ist schwanger – und das bereits im sechsten Monat. Die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin teilt seitdem zuckersüße Babybauch-Bilder im Netz und gibt ihren Fans gerne Updates zur Schwangerschaft. Jetzt nimmt die brünette Beauty ihre Follower auch bei einem besonderen Moment mit – ihrem Ultraschalltermin!

Am Mittwoch suchte die 30-Jährige ihren Frauenarzt in Köln für ein Babyscreening auf. Die Untersuchung hatte für Sarah auch eine große Bedeutung – denn sie konnte die ersten Gesichtszüge ihres Kindes erkennen, wie sie Promiflash verraten hat: "Es war total überwältigend, das Baby zum ersten Mal im Ultraschall zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass der Umriss von Lippen und einem Näschen so viel in einem bewegen kann. Ich habe erst mal zehn Minuten lang vor Rührung geweint." Und von diesem besonderen Moment hat Sarah jetzt in Form eines Ultraschallbildes auch immer ein Andenken.

Durch den Arztbesuch wurde Sarah auch eine Sorge genommen: "Ich bin auch megahappy, dass der Arzt gesagt hat, dass die Wirbelsäule so gerade ist. Ich selbst habe ja von Geburt an dort eine Verkrümmung. Aber meinem Baby geht es super", freut sich das Erotikmodel.

