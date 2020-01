In wenigen Monaten ist es soweit: Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) werden zum ersten Mal Eltern. Mit dieser freudigen Botschaft hatten sie Anfang Dezember im Netz für eine große Überraschung gesorgt. Seitdem halten die beiden Turteltauben ihre Follower mit regelmäßigen Updates zur Schwangerschaft auf dem Laufenden. Angie und Basti sind auf dem Weg zur Geburt ein Herz und eine Seele – doch wie einig sind sie sich bei der Wahl des Namens?

In seinem ersten YouTube-Video überhaupt macht das Pärchen die Namenswahl zum großen Thema. Denn das Geschlecht ihres Ungeborenen kennen die beiden bereits. "Es gibt tatsächlich Namen, die wir beide richtig gut finden, wo wir aber dann sagen: 'XY heißt schon so' oder 'Ja, den Namen hat man jetzt schon so oft gehört'", erklärt Sebastian im Clip. Nicht jeder Vorschlag scheint zudem gleichermaßen den Geschmack der beiden zu treffen. "Es gibt auch Namen, die ich gut finde, bei denen Angelina aber nur den Kopf schüttelt – und umgekehrt", gibt der Ex-Bachelor offen zu.

Im Findungsprozess achten die Bald-Eltern auch besonders darauf, dass der Vorname vielseitig ist. "Der Name soll ja nicht nur im Kindesalter süß klingen, sondern auch im Erwachsenenalter etwas aussagen. Es ist schwierig die Mitte zu finden", erklärt die werdende Mutter in dem YouTube-Video. Das letzte Wort scheint bei der Namenssuche also noch nicht gesprochen!

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, "Der Bachelor"-Teilnehmerin 2014

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Chris Emil Janßen/ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Angelina und Sebastian schnell bei der Namensfindung einig werden? Ja, mit Sicherheit! Nein, ich glaube, das dauert noch etwas... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de