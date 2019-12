Angelina Heger (27) hält dicht! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der einstige Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Diese tolle Neuigkeit teilten sie am vergangenen Wochenende freudestrahlend mit ihrer Netz-Community. Stück für Stück geben die beiden Reality-Stars immer mehr Einblicke in ihre Schwangerschaft und ihre bisher lange geheim gehaltene Beziehung: Jetzt offenbart Angelina sogar, dass sie das Geschlecht ihres Kindes kennen.

In ihrer Instagram-Story verriet die Brünette, dass sie ihren Familien mit einer Geschenkbox mit Baby-Buddys von ihrem Nachwuchs erzählten. Das rief gleich Spekulationen hervor: "Nur weil die Buddys grau sind, verrät das gar nichts über das Geschlecht. Wir haben die ja damals bestellt. Da war es so früh, dass man noch gar nicht sehen konnte, was es für ein Geschlecht hat", stellte die Berlinerin daher klar. Mittlerweile sei jedoch zu erkennen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Allerdings musste die 27-Jährige ihre Fans vorerst enttäuschen: "Wir wissen es, aber wir werden es noch lange nicht sagen. Wir wollen es einfach noch für uns behalten."

Aber hat Angelina keine Angst, dass ihr dieses süße Geheimnis nicht doch irgendwann herausrutscht? Nicht wirklich, denn bisher gibt sie sich diesbezüglich zuversichtlich: "Ich werde hier sehr darauf achten, dass ich es nicht verrate. Wir gucken da jetzt immer zweimal drüber." Ohnehin sei die Influencerin bei dieser Thematik sehr vorsichtig.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Die Buddys für Angelina und Sebastians Familie

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek mit den Geschenkboxen für ihre Familien

