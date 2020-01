Gibt es zum Jahreswechsel etwa eine Liebes-Reunion? Im vergangenen Februar machte Kendall Jenner (24) nach langem Rätseln ihre Liebe zum Basketballprofi Ben Simmons offiziell – sogar von Hochzeit war damals die Rede. Mitte 2019 kam dann allerdings das "Aus" und seitdem gehen die beiden getrennte Wege. Nachdem Kendall jedoch kurz vor Weihnachten inkognito im Publikum bei einem von Bens Spielen saß, mehrten sich Gerüchte um eine Reunion. Und nun ließ sich das ehemalige Liebespaar sogar an Silvester gemeinsam blicken!

An den Gerüchten, dass die beiden Turteltauben wieder zueinandergefunden haben, könnte also tatsächlich etwas dran sein. Denn das Model und der Spitzensportler haben offenbar gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Sie feierten mit Freunden auf einer großen Dachterrasse eines Restaurants in Philadelphia – und das Ex-Paar kam sogar gemeinsam zur Location: Kendall und Ben sind sich demnach also nicht zufällig begegnet.

Das wäre zudem auch nicht das erste Mal, dass die Keeping up with the Kardashians-Schönheit und der NBA-Star nach einer Trennung wieder einen Neustart wagen. Bereits 2018 trennte sich das Paar und fand im folgenden November wieder zueinander, woraufhin dann Mitte 2019 endgültig alles aus zu sein schien. Ein offizielles Statement, wie der Beziehungsstatus der beiden aktuell aussieht, gibt es allerdings bislang nicht.

MEGA Ben Simmons, Februar 2019

ActionPress Kendall Jenner und Ben Simmons, Dezember 2019

Splash News Ben Simmons und Kendall Jenner, Februar 2019

