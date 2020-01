Wo bleibt Baby Aylen, wenn Mama im Dschungel wohnt? Elena Miras (27) gehört zu den zwölf deutschen Prominenten, die sich in diesem Jahr der spannenden Dschungelcamp-Herausforderung stellen. Schon in wenigen Tagen geht es deshalb für die Reality-Bekanntheit in den Flieger Richtung Down Under. Allerdings ist die einstige Love Island-Kandidatin nicht nur TV-Star, sondern auch Mutter der kleinen Aylen. Nun verriet Elena, wer sich während ihres Urlaubs der etwas anderen Art um ihr Töchterchen kümmert.

In ihrer Instagram-Story plauderte die Brünette nun schon einiges über ihr baldiges Fernseh-Experiment aus. So offenbarte sie nun auch, dass ihr Lebensgefährte Mike Heiter sie nach Australien begleiten werde – er gebe ihr die nötige Stärke. "Wir hätten Aylen auch mitnehmen können, haben uns aber dagegen entschieden", gab Elena weiter bekannt. Der Grund dafür? "Weil der Flug fast 24 Stunden lang ist. Das ist definitiv zu lange für ein kleines Kind." Stattdessen bleibt Aylen bei der Familie der Influencerin in der Schweiz.

Eine Entscheidung, die den Eltern offenbar nicht allzu schwergefallen ist. "Wir sind ganz beruhigt. Wir wissen, dass es Aylen gut gehen wird", erklärte Elena den Entschluss. Mike werde natürlich jeden Tag mit dem Nachwuchs und ihrer Familie in Kontakt stehen. "Es wäre einfach zu viel Stress für sie. Das können wir ihr nicht antun, nur weil ich dahin muss."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamperin 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Tochter Aylen im Juli 2019

Anzeige

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de