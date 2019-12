Elena Miras (27) ist total vernarrt in ihre Tochter Aylen! Im August des vergangenen Jahres krönte die Kleine das Glück des ehemaligen Love Island-Stars und ihrem Partner Mike Heiter. Auf Social Media hält die junge Familie ihre Follower regelmäßig auf dem neusten Stand, wie sich die süße Prinzessin entwickelt. Auch das erste selbst gemalte Kunstwerk des kleinen Sprösslings wollten die stolzen Eltern ihren Fans nicht vorenthalten. Nun findet die Vollblut-Mama wieder ein paar rührende Worte für ihren Mini-Me!

Auf Instagram postete Elena ein gemeinsames Foto mit ihrem kleinen Schatz, auf dem beide strahlen, was das Zeug hält. Das Posting nimmt sie sich zum Anlass, um ein paar Zeilen direkt ihrem Nachwuchs zu widmen. "Du bist mein Herz. Jeder der gegen dich geht, geht gegen mich!" Gleichzeitig sprach die 27-Jährige die boshaften Kommentare an, die sich gelegentlich unter Familienporträts bei ihr ansammeln. Dabei ergriff sie die Gelegenheit direkt beim Schopf, gegen Nutzer zu schießen, die ihre Tochter auf Social Media beleidigen und erklärte, dass sie Maßnahmen ergreifen wird, um solche Kommentare zu entfernen. "Mein Schatz, diese Welt ist grauenhaft geworden. Aber Mami wird dich so gut es geht beschützen!", versprach sie ihrer kleinen Maus.

Die Worte der Vollblut-Mama trafen ihre Fans mitten ins Herz. Die zeigten sich ebenfalls schockiert über die Hater, die ihre Tochter anzufeinden drohen. "Ich sehe ein glückliches, gesundes und bezauberndes Mädchen neben einer strahlenden Mami. Sei stolz auf dich, Elena! Alles richtig gemacht", ließ ein Bewunderer die Schweizerin wissen. Von Papa Mike gab es sogar eine Vielzahl an Herz-Emojis.

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Töchterchen Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

