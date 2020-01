Wem gesteht Sarah Lombardi (27) denn hier ihre Liebe? Erst vor wenigen Wochen gab die DSDS-Finalistin von 2011 bekannt: Sie sei wieder Single – die Beziehung zu ihrem Freund Roberto sei gescheitert. Nach den Trennungs-News gönnt sich die Sängerin aktuell eine Auszeit in Ägypten und hat bereits zahlreiche sonnige Schnappschüsse mit ihrer Community geteilt. Nun postet Sarah erneut mehrere Bilder aus dem Afrika-Urlaub – inklusive rührender Zeilen!

"Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest dein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du!", schreibt Sarah am Donnerstag auf Instagram. Auf einem dazugehörigen Foto schaut sie in Bikini und Bluse in die untergehende Sonne. Doch an wen richten sich diese emotionalen Worte bloß? Diese Frage wird unter dem zweiten Motiv beantwortet – darauf hält die 27-Jährige ihren Sohn Alessio (4) auf dem Arm und gibt ihm einen dicken Schmatzer!

Der Vierjährige ist jedoch nicht der einzige Reisebegleiter, mit dem Sarah ihre Zeit in Ägypten genießt. Ihr Dancing on Ice-Partner Joti Polizoakis (24) verbrachte den Jahreswechsel mit dem Mama-Sohn-Gespann. Ihrem guten Freund widmete Sarah erst kürzlich einen liebevollen Post: "Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben, wie man fliegt!"

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Lombardi in Berlin, September 2019

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Ägypten, Januar 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis

