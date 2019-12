Sarah Lombardi (27) ist wieder Single! Kurz vor Weihnachten verriet die Sängerin nun, dass sie und ihr Freund Roberto nicht mehr zusammen sind. Knapp eineinhalb Jahre waren die beiden ein Paar. Die Beziehung hielt die ehemalige DSDS-Kandidatin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Und trotzdem war es in den vergangenen Wochen verdächtig still um Sarahs Liebe zu Roberto geworden. Rückblickend gab es tatsächlich einige Indizien, die die Trennung bereits angedeutet haben...

1. Hotel-Übernachtung in Berlin

Sarah ist als Influencerin ständig unterwegs und jettet von einem Event zum nächsten. Vor Kurzem ging es für sie und Söhnchen Alessio (4) nach Berlin, wo Liz Kaeber (27) ihre neue Schmuck-Kollektion vorgestellt hat. Eigentlich wäre der Trip die perfekte Gelegenheit gewesen, um ihren Partner zu besuchen. Schließlich lebt Roberto in der deutschen Hauptstadt. Aber das Mama-Sohn-Gespann hat nicht bei ihm, sondern im Hotel geschlafen. Offenbar hatten Sarah und Roberto zum damaligen Zeitpunkt schon den Schlussstrich gezogen.

2. Keine Pärchenfotos mehr

Die 27-Jährige war seit dem Paar-Outing stets darum bemüht, ihr Liebesglück privat zu genießen. Schon während der gemeinsamen Zeit waren gemeinsame Fotos eine echte Seltenheit. In den vergangenen Wochen postete die Musikerin dann aber plötzlich kein einziges Bild mehr mit ihrem Schatz. Mittlerweile sind auch alle bisherigen Turtel-Pics von ihrem Instagram-Account verschwunden.

3. Letztes Interview zu Roberto

Eines steht fest: Als Sarah am 15. Oktober ihren 27. Geburtstag feierte, war sie definitiv noch mit Roberto zusammen. Im Bowling-Center stieß die Beauty zusammen mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (27), Söhnchen Alessio und Roberto auf ihr neues Lebensjahr an. Als Promiflash sie nur einen Tag später zum Interview traf, schwärmte sie in den höchsten Tönen von dem Abend: "Es war schön, es waren alle da." Das ist jetzt rund zwei Monate her und quasi das letzte Mal, dass Sarah über ihren jetzigen Ex-Freund gesprochen hat.

