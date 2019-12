Die Gerüchte um Sarah Lombardi (27) und Joti Polizoakis (24) reißen nicht ab! Seit die Sängerin zu Beginn des Dezembers die Trennung von ihrem damaligen Freund Roberto bekannt gegeben hat, halten ihre Fans fleißig Ausschau nach einem neuen Lover. Da die Brünette zuletzt viel Zeit mit ihrem Dancing on Ice und "Holiday on Ice"-Profipartner Joti verbracht hat – und sogar mit ihm im Urlaub war – gibt es zig Paar-Gerüchte um die beiden. Jetzt aber betont Sarah im Netz, was für ein guter Freund Joti doch sei. Ein indirektes Dementi gegen das Liebes-Gemunkel?

Via Instagram postete Sarah einige Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Tanzparter. Auf dem Bild posiert sie mit Joti am Strand in Stellungen, die ihre neu gewonnenen Eiskunstlauffähigkeiten betonen: Der 24-Jährige hebt die nur mit einem Bikini bekleidete Brünette in verschiedenen Posen in die Luft. Diese Bilder könnten als weiterer Beweis für eine Liaison ausgelegt werden – wäre da nicht die Bildunterschrift: "Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben wie man fliegt!"

Dass Sarah hier eindeutig von Freundschaft schreibt, scheint ihren Followern jedoch ziemlich egal zu sein – für sie sagen die Bilder einfach mehr aus: "Hammer! Ihr wärt so ein tolles Paar" und "Ihr seht so heiß aus zusammen", schwärmen zwei Nutzer. "Eure Babys werden so hübsch", geht einer sogar noch weiter.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis

Instagram / jotipolizoakis Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Holiday on Ice"

Instagram / jotipolizoakis Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, Dezember 2019

