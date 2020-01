Endlich kann Gerda Lewis (27) der ganzen Netzwelt zeigen, wie glücklich sie gerade ist. An Silvester veröffentlichte die ehemalige Bachelorette das erste Pärchen-Foto von sich und ihrem neuen Freund Melvin Pelzer. Denn seit Kurzem ist die Influencerin wieder in festen Händen. Anfangs hatte sie die Beziehung noch für sich behalten, doch nun lässt die Blondine auch ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Im Netz richtete sie liebevolle Worte an ihren neuen Partner.

In Gerdas Instagram-Story ist aktuell ein kurzer Clip von ihr und Melvin zu bestaunen. Darin drückt der Sportler seiner Auserwählten einen dicken Schmatzer auf die Wange und das Model schreibt dazu: "Ich lass dich nie mehr los." Die Botschaft dieses Posts ist eindeutig: Die einstige TV-Junggesellin fühlt sich mit dem neuen Mann an ihrer Seite sichtlich wohl.

Mit seinen knapp 10.000 Instagram-Followern kommt Melvin zwar nicht ganz an Gerdas Online-Präsenz (880.000 Follower) heran, trotzdem hält der Greco-Wrestler seine Community auf dem Laufenden. So veröffentlichte er ein Kuss-Foto von sich und seiner Freundin und betitelte es mit den schlichten Worten: "2020 mit dir".

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Instagram / whoismelvin_ Melvin Pelzer, Wrestler

