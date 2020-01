Wird Elena Miras (27) etwa die neue Gisele Oppermann (32)? Die Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde im vergangenen Jahr neun Tage in Folge zur Dschungelprüfung gewählt und hält damit den bisherigen Dschungelcamp-Rekord – die meisten Aufgaben brach sie allerdings unter Tränen ab. In diesem Jahr zieht Love Island-Beauty Elena in den australischen Busch und sie kündigt jetzt bereits an: Niemand kann sie zu einer Dschungelprüfung zwingen!

In ihrer Instagram-Story stellt die 27-Jährige klar, dass sie befürchtet, auch immer wieder von den Zuschauern zu den Ekel-Aufgaben geschickt zu werden: "Ich bin schon drauf eingestellt, dass es genauso kommen wird. Aber das ist gar kein Problem, dann ist es halt so." Aber wird Elena es Gisele tatsächlich gleichtun und immer wieder kneifen? Eigentlich hat die junge Mutter vor zu kämpfen – eigentlich. "Die Entscheidung liegt bei mir. Das heißt doch nicht, dass ich die Prüfungen nicht machen werde, sondern, dass mich niemand zwingen kann", erklärt sie.

Tatsächlich könnte ihr Australien-Abenteuer für Elena zur ziemlichen Herausforderung werden. Immerhin hat die Freundin von Mike Heiter ganz schön Angst vor Spinnen und Insekten – nicht die besten Voraussetzungen für das Dschungelcamp.

MG RTL D Gisele Oppermann während der Prüfung am fünften Dschungelcamp-Tag

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

Instagram / elena_miras Elena Miras in Miami, Oktober 2019

