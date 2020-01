50 Cent (44) und Jamira Haines läuten das neue Jahr gemeinsam ein! Bereits im Mai 2019 machten Gerüchte die Runde, der Rapper sei an die Fitnesstrainerin Jamira Haines vergeben – im vergangenen August bestätigten die beiden dann endlich die Spekulationen und zeigten sich zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich! Und es scheint zwischen ihnen ernst zu sein: Sie starteten jetzt gemeinsam ins Jahr 2020!

Paparazzi erwischten den "In da Club"-Interpreten an Neujahr mit seiner neuen Flamme bei einem Spaziergang in Miami. Dabei waren die zwei in Begleitung mehrerer Bodyguards. Für den Ausflug war Jamira in ein helles Strandkleid geschlüpft und trug dazu schicke Sandalen – 50 präsentierte sich dagegen ganz in Schwarz. Doch herrscht aktuell etwa dicke Luft zwischen den beiden? Während der Musiker bis über beide Ohren grinste, verzog die Influencerin keine Miene!

Den ersten Tag des neuen Jahres genoss das Paar mit gutem Essen: Auf seinem Instagram-Account postete 50 Cent ein Foto, auf dem er in dem Outfit posiert, das er auch während des Spaziergangs trug. Ein weiteres Pic zeigt das Restaurant eines Musikkollegen. "South Beach, ich musste einfach in Pitbulls (38) Restaurant essen gehen!", schrieb der Rapper dazu.

Backgrid / ActionPress 50 Cent in Miami im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Jamira Haines und 50 Cent in Miami im Januar 2020

Instagram / 50cent 50 Cent in Miami im Januar 2020

