50 Cent (44) steht endlich zu seiner neuen Liebe! Bereits im Mai wurde über eine mögliche neue Beziehung des Rappers mit einer brünetten Unbekannten spekuliert, nun stellte er seine Partnerin endlich der Öffentlichkeit vor: Auf der Serienpremiere der neuen Staffel von "Power" in New York schlenderte der 44-Jährige mit derselben Schönheit über den roten Teppich – und nun ist klar, wen 50 Cent datet: die attraktive Fitness-Bloggerin Jamira Haines!

Am vergangenen Dienstagabend gab das Paar sein Red-Carpet-Debüt und wirkte dabei sichtlich entspannt. 50 wählte für den besonderen Anlass eine Art Batik-Anzug, während sich seine bessere Hälfte in ein glänzendes lilafarbenes Kleid mit Schulterpolstern und XXL-Schleife schmiss. Die beiden scheinen nun mehr als bereit, ihre Liebe öffentlich zu zelebrieren – Fotografen erwischten die beiden auf der After-Show-Party im Anschluss schmusend auf einer Couch. Nur auf Instagram gab es bisher kein Pärchen-Outing.

Doch wer ist Jamira eigentlich? Unter dem Usernamen Cuban Link gibt sie im Netz fast 200.000 Followern Einblicke in ihrer Work-out-Routine. 50 hat sich also ein echtes Fitness-Mäuschen geangelt. Was glaubt ihr: Folgen bald die ersten Turtel-Schnappschüsse auf Instagram? Stimmt ab.

Getty Images Coco Austin, Ice-T, Jamira Haines und 50 Cent

Instagram / _cuban_link Jamira Haines, Social-Media-Star

Getty Images 50 Cent im Juni 2018

