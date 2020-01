Langsam wird es ernst! Schon bald steht wieder das amerikanische Sport-Ereignis schlechthin an: der Super Bowl! Dieses Match ist allerdings nicht bloß für Football-Fans interessant, sondern auch für Liebhaber guter Unterhaltung: Denn in der Halbzeitshow treten regelmäßig Welt-Stars auf, um dem Publikum richtig einzuheizen. Dieses Jahr sind dafür Shakira (42) und Jennifer Lopez (50) verantwortlich. Und Letztere verriet nun: Die beiden haben Großes vor und stecken längst in den knallharten Vorbereitungen!

J.Lo läuft für den Super Bowl zu Hochtouren auf – schon in den vergangenen Wochen erwischten Paparazzi die 50-Jährige fast ausschließlich in Sportklamotten auf dem Weg ins Gym. Im Interview mit Entertainment Tonight plauderte sie nun schon mal ein paar Details zu ihrer anstehenden Performance aus: "Ich kann noch nichts andeuten oder enthüllen, aber wir studieren aktuell alles ein", gab sich Jennifer geheimnisvoll. Nach den Feiertagen gehe es damit nun auch wieder richtig los: "Ich habe im Dezember damit angefangen, aber jetzt geht's rund! Wir starten wieder alle durch, wir sind alle aufgeregt!"

Was Jennifer aber nun schon versichern kann – sie und Kollegin Shakira wollen am 2. Februar alle so richtig vom Hocker hauen: "Es wird eine großartige Show. Was kann ich euch sonst noch sagen? Wir versuchen, es zum besten Super Bowl aller Zeiten zu machen", schwärmte der "Hustlers"-Star weiter.

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2020

Actionpress/ Backgrid Jennifer Lopez in Los Angeles

Getty Images Shakira im Madison Square Garden, 2018

