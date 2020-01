Na nu, bereitet Anne Wünsche (28) sich hier etwa auf eine potenzielle Dschungelcamp-Teilnahme vor? Die YouTuberin verbrachte Weihnachten und den Jahreswechsel mit ihrem Freund Karim und ihren Kindern Miley und Juna in Thailand. Diese Reise ist für Anne eine ganz besondere, noch nie war sie mit ihren Kids so weit weg von Zuhause. Klar, dass die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Zeit in Asien in vollen Zügen genießt. Dazu gehört es für Anne offenbar auch, sich kulinarischen Challenges zu stellen...

Auf Instagram hält die 28-Jährige besondere Momente ihres Urlaubes fest. Vor allem ein Erlebnis in Bangkok musste sie mit ihren Followern teilen: "Ich habe verdammt noch mal ein Skorpion gekostet!", schrieb Anne euphorisch zu einem Bild, auf dem sie eines der Spinnentiere am Spieß in den Händen hält. Ein Clip zeigt dann auch, wie sie die fernöstliche Delikatesse verspeist. Ob es der Mami gemundet hat? "Es schmeckte einfach nur nach Fett, lag wohl zu lange in der Fritteuse", erklärte Anne. Trotzdem sei sie stolz darauf, sich getraut zu haben, den Gliederfüßer zu probieren.

Zwar können nicht alle User verstehen, warum die Berlinerin das Tier gegessen hat – viele zollten ihr jedoch Respekt. "Glückwunsch, Dschungel-Prüfung bestanden", kommentierte etwa Fan die Postings. Wie findet ihr es, dass Anne auch solche Momente teilt? Stimmt ab am Ende des Artikels.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Thailand

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit einem Skorpion

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Freund Karim

