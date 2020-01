Plötzliches Liebes-Aus bei Daniel Völz (34) und seiner Lisa Wehr! Im März 2019 hatte der Der Bachelor-Star verkündet, in einer Beziehung mit der schönen Blondine zu sein. Jetzt gehen die einstigen Turteltauben allerdings schon wieder getrennte Wege! Dabei schien es zwischen den beiden gut zu harmonieren: Noch im Juli 2019 hatte der Ex-Rosenkavalier in den höchsten Tönen von Lisa geschwärmt!

In einem Promiflash-Interview während der Fashion Week 2019 in Berlin verriet Daniel damals: "Sie versteht sich super mit meiner Familie. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, wenn nicht sogar jede freie Minute. Ich glaube, das ist alles auf so einem natürlichen Weg." Das sei ihm auch lieber, als sich zu schnell in eine Beziehung zu stürzen. "Wenn' passt, dann passt's halt!", erklärte er in dem Gespräch.

Offenbar kommen die beiden aber trotz ihrer Trennung noch gut miteinander aus: "Ja, es stimmt leider. Lisa und ich sind kein Paar mehr, aber wir sind nach wie vor freundschaftlich verbunden. Ich habe sie sehr geliebt und sie wird auch immer in meinem Herzen bleiben. Danke für die schöne Zeit, die wir zusammen hatten", erklärte der 34-Jährige in einer Instagram-Story.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und seine Ex-Freundin Lisa im September 2019

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz vor der Berliner Mauer im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de