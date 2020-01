Was macht man, wenn der Ex Hochzeit feiert? Vor dieser Frage stand wohl auch Selena Gomez (27) Ende September. Die US-Sängerin hatte mit Justin Bieber (25) über viele Jahre eine On-Off-Beziehung geführt. Doch letztlich fand der Musiker seine große Liebe in Model Hailey Baldwin (23). Vor zwei Monaten hat das Paar dann auch nach einer vorangegangenen, früheren standesamtlichen Eheschließung eine zweite große Hochzeitsfeier steigen lassen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich auch Selena in harmonischer Gesellschaft befunden – umgeben von ihren Freundinnnen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige am Neujahrstag einen Jahresrückblick. Die vielen Fotos markierte sie mit dem jeweiligen Datum. Eins trägt den 30. September 2019 – Justins und Haileys zweiter Hochzeitstag. Auf dem Schnappschuss wird deutlich: Auch Selena hatte einen tollen Tag. Lachend und gut gelaunt sitzt die "Wolves"-Interpretin mit drei Freundinnen am Tisch, vor sich eine große Platte mit Snacks.

Scheint, als hätte das Liebesfest ihres Ex Selenas Stimmung überhaupt nicht gedämpft. Ein Insider hatte Us Weekly kurz danach auch verraten, dass die Künstlerin ihre alte Beziehung tatsächlich nur noch als Teil der Vergangenheit ansehe. "Selena weiß, dass sie ohne Justin besser dran ist und dass es die gesündeste Entscheidung für sie gewesen war", so die Quelle.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, November 2019

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber bei einem Baseballspiel der L.A. Lakers

