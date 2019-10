Wie reagiert die Ex auf das Liebesglück ihres Verflossenen? Justin (25) und Hailey Bieber (22) schworen sich ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Hochzeit am Montagabend erneut ihre ewige Liebe bei einer zweiten Zeremonie in einem Luxushotel in South Carolina. Das Paar teilte auch schon erste romantische Schnappschüsse des Tages im Netz. Doch was empfindet Justins Ex-Freundin Selena Gomez (27) eigentlich beim Anblick der süßen Liebe?

Die 27-Jährige scheint ihrem einstigen Partner nicht hinterher zu trauern, wie eine Quelle Us Weekly verriet: Demnach habe die Sängerin das Gefühl, dass die On-Off-Beziehung nur noch ein Teil ihrer Vergangenheit sei. "Selena weiß, dass sie ohne Justin besser dran ist und dass es die gesündeste Entscheidung für sie gewesen war", offenbart der Insider. Insgesamt gehe es der "Wolves"-Interpretin sehr gut und sie schaue nach vorne. "Sie ist offen für Dates, aber gerade fokussiert sie sich ausschließlich auf sich und genießt das Leben, so gut sie kann", erklärt der Informant.

Bei dem einstigen Promi-Pärchen scheint kein böses Blut mehr zu herrschen – genauso wie zwischen Justin und einer anderen ehemaligen Geliebten. Seine allererste Freundin Caitlin Beadles schaffte es sogar auf die Gästeliste der Hochzeit. Die 25-Jährige lernte den Popsänger kennen, als dieser gerade einmal 14 Jahre alt gewesen war.

Getty Images Selena Gomez 2019 in Cannes

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber 2012 in Hollywood

Instagram / caitlinbeadles Caitlin Beadles, Influencerin

