Hat Eric Dane (47) etwa wieder eine neue Beziehung? Schon vor etwa zwei Jahren trennten sich der ehemalige Grey's Anatomy-Darsteller und seine Frau Rebecca Gayheart (48) nach 14 Jahren Ehe. Obwohl die Scheidung schon Anfang 2018 eingereicht wurde, sind die beiden immer noch offiziell Mann und Frau. Jetzt scheint Eric aber jemand Neues kennengelernt zu haben: Er wurde beim Brunch mit einer unbekannten Blondine abgelichtet!

Am Donnerstag erwischten Paparazzi den Schauspieler nach einem Brunch in dem Restaurant Urth Caffe in West Hollywood. Um wen es sich bei seiner schönen Begleitung handelt, ist bisher nicht bekannt. Die Blondine und der TV-Star wirkten bei ihrem Spaziergang durch die Stadt allerdings sehr vertraut. Während Eric mit einer Jogginghose und Turnschuhen ganz locker unterwegs war, setzte die Dame an seiner Seite auf ein hautenges und tief ausgeschnittenes Oberteil.

Wie gut sich Eric und Rebecca trotz ihrer Trennung noch verstehen, bewiesen sie zuletzt erst vor wenigen Tagen. Silvester feierten sie nämlich gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine, wie einige Instagram-Fotos von Rebecca zeigen.

