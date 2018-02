Am Freitag übergab Rebecca die Papiere dem Gericht. Laut Radar Online seien unüberbrückbare Differenzen der Grund. Eric habe früher ein starkes Drogenproblem gehabt und fühle sich im Alltag mit Familie und Karriere oft überfordert, so ein Insider. Freunde und Bekannte sorgten sich, dass er dem Druck nicht gewachsen sei und einen Rückfall erleiden könne. Der Serienstar hat sich noch im Jahr 2017 eine Auszeit genommen, um sich zu sammeln und um seine Ehe zu retten. Dafür hat der 45-Jährige sogar die Dreharbeiten zu seinem damaligen Projekt "The Last Ship" abgebrochen. Doch der Entschluss seiner Frau Rebecca steht fest. Sie verlangt nun eine Vermögensteilung zu gleichen Teilen und eheliche Unterstützung.