Sarah Joelle Jahnel (30) erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind! Völlig überraschend hatte die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin Ende Oktober bekannt gegeben, schwanger zu sein – zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im sechsten Monat. Seitdem teilt Sarah regelmäßig Fotos von ihrem wachsenden Bauch. Anfang März soll ihr Spross nun endlich auf die Welt kommen. Gegenüber Promiflash verriet die Beauty, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet!

Aktuell urlaubt die 30-Jährige auf den Seychellen im Indischen Ozean. Auch in dieser traumhaften Umgebung sind ihre Gedanken nur bei ihrer ersten Entbindung, wie sie nun gegenüber Promiflash preisgab: "Wie ich mich auf die Geburt vorbereite, ist ganz einfach: Ich schwimme momentan viel. Ich meditiere, ich probiere zur Ruhe zu kommen, viel Musik zu hören und mich einfach ein bisschen zu entspannen, wo es jetzt noch möglich ist."

Sarah liegt jedoch nicht nur auf der faulen Haut. Bis ihr Kind auf die Welt kommt, möchte sie, dass Zuhause alles perfekt ist. "Ich bin natürlich eifrig am Kinderzimmer einrichten und am Babyklamotten shoppen und was man nicht alles so tut", plauderte sie weiter aus dem Nähkästchen.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Dezember 2019

Privat Sarah Joelle Jahnel im Urlaub auf den Seychellen

Das Alpenwelt Resort, Königsleiten Sarah Joelle Jahnel, Dezember 2019

