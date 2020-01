Das Dschungelcamp ruft immer lauter nach seinen neuen Bewohnern! Am 10. Januar ist es so weit: Der TV-Urwald öffnet zum 14. Mal seine Pforten. Bereits seit Freitagabend sind die ersten Promis auf dem Weg nach Australien, um sich dem Abenteuer zu stellen. Auch Antonia Komljen alias Toni Trips hat ihre Koffer gepackt. Promiflash traf die ehemalige DSDS-Teilnehmerin vor ihrem Abflug am Frankfurter Flughafen – und ergatterte ein letztes Statement vor dem Einzug ins Camp!

Ein lässiger Jumpsuit mit schwarzweißem Hahnentritt-Muster, dicke Boots und wilde Zöpfe – in diesem coolen Aufzug stieg Toni ins Flugzeug. Gegenüber Promiflash sagte die Sängerin, wie geehrt sie sich fühle, bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein zu dürfen – schließlich sei sie gar nicht wirklich prominent. "Mir geht mächtig die Düse!", gab die 21-Jährige zu.

Die gebürtige Hamburgerin erzählte außerdem, dass sie sich für den Dschungel ihre Extensions entfernen lassen habe. Ob sie mit ihren Braids in der Hitze wohl besser aufgehoben ist? Auf eine ähnliche Frisur setzten zumindest schon einige andere Kandidatinnen: Helena Fürst (45) und Sarah Joelle Jahnel (30) trugen am Lagerfeuer ebenfalls geflochtene Zöpfe.

TVNOW / Arya Shirazi Toni Trips, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige

Promiflash Toni Trips am Flughafen Frankfurt vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Menne Helena Fürst 2016 im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de