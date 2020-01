Zittern Raúl Richter (32) langsam aber sicher die Knie? Schon am kommenden Freitag wird es für den ehemaligen GZSZ-Star ernst: Mit elf weiteren Kandidaten zieht der Schauspieler ins Dschungelcamp ein. Für das TV-Abenteuer machte der Berliner sich nun bereits auf den Weg nach Australien. Am Frankfurter Flughafen posierte Raúl ein letztes Mal vor dem Urwald-Einzug für die Fotografen – und strahlte dort mit Freundin Vanessa Schmitt in die Promiflash-Linse!

"Ich bin mega-aufgeregt!", gestand die Blondine vor wenigen Stunden im Interview mit Promiflash. Ihr Schatz betonte sogleich, es sei das erste Mal, dass die beiden für so eine lange Zeit voneinander getrennt sein werden. Kein Wunder also, dass der 32-Jährige vor den anwesenden Fotografen noch einmal die Chance nutzte – und seiner Liebsten einen dicken Schmatzer auf den Mund drückte.

Wirklich hibbelig zeigte sich Raúl selbst so kurz vor seinem Flug ins tropische Ungewissen zwar nicht, verriet jedoch: "Das kommt dann, wenn der Ranger mich abholt!" Für ein wenig Komfort am Lagerfeuer sollen bei dem Camp-Bewohner übrigens Haargel und Ohrstöpsel sorgen. Diese Luxusartikel wählte er für seinen TV-Auftritt aus.

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

Promiflash Raúl Richter vor seinem Abflug ins Dschungelcamp

Promiflash Raúl Richter und Vanessa Schmitt am Flughafen Frankfurt, Janaur 2020

