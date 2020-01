Vermisst Raúl Richter (32) etwa das Blitzlichtgewitter? Am letzten Tag des vergangenen Tages wurden die tropischen Gerüchte endlich bestätigt: Gemeinsam mit Elena Miras (27), Claudia Norberg und weiteren deutschen Promis zieht der ehemalige GZSZ-Star am 10. Januar ins Dschungelcamp ein! Für viele Fans eine große Überraschung – schließlich war es zuletzt eher ruhig um den Schauspieler geworden. Nun verriet Raúl aber: Er will mit der Urwald-Teilnahme ins Rampenlicht zurückkehren!

Via Instagram startete der 32-Jährige am Donnerstag eine Fragerunde für seine Fans. Sofort wollte ein Follower wissen, warum der Berliner überhaupt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehme – und bekam von Raúl die Antwort: "Nach sieben Jahren GZSZ und täglichen Drehs, erhoffe ich mir durch den Dschungel wieder mehr Medienpräsenz, neue Jobs und coole Shows!" Scheint so, als dürften sich die Fans des Hotties auch nach dem TV-Busch auf weitere Auftritte freuen.

Doch nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit war für Raúl ausschlaggebend für die Teilnahme, wie er gestand: "Die Gage ist auch nicht schlecht!" Wie viel genau er bekomme, verriet der frühere Soap-Darsteller zwar nicht – aus den vergangenen Jahren ist jedoch bekannt, dass die Camper bis zu 170.000 Euro für den Einzug bekommen.

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

P.Hoffmann/WENN.com Raúl Richter, Moderator

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

