Eva Longoria (44) feiert das neue Jahr leicht bekleidet im warmen Mexiko! Zuvor ließ sie es jedoch noch ordentlich krachen. Den Silvesterabend verbrachte die Schauspielerin nämlich unter anderem mit Nicole Scherzinger (41) und DJ Rhiannon Roze. Gemeinsam tanzten sie in das Jahr 2020, wobei auch reichlich Alkohol geflossen sein soll. Deshalb genoss die Desperate Housewives-Darstellerin am ersten Januar die Ruhe und präsentiert sich in einem Designer-Badeanzug am Pool.

Über ihren Instagram-Account teilte Eva einen schönen Schnappschuss von sich und ihrem Söhnchen Santiago Enrique Bastón (1) aus ihrem Urlaub in Cabo San Lucas. Die Vollblut-Mutter zeigt sich dabei typisch elegant in einem schlichten rosa Swimsuit von der Designerin Melissa Odabash, der preislich bei 290 Euro liegt. Was für den Hollywood-Star sicherlich ein richtiges Schnäppchen war, ist für den normalen Menschen wohl eher sehr kostspielig. Mit einem weiten Strohhut und einer großen schwarzen Sonnenbrille vervollständigt sie ihr Pool-Outfit. Bei ihrem süßen Nachwuchs hat sich Eva hingegen für ein schwarzes Styling, einer Kombi aus T-Shirt und Hose, entschieden.

Über ihre Instagram-Stories gab Eva noch einen Einblick in ihre Silvesternacht. Mit ihrer Community teilte sie darüber zwei Bilder und schrieb dazu: "Es fasst die Nacht ziemlich gut zusammen... verschwommen." Bei dem Versuch, ein Gruppenbild zu knipsen, ging wohl so einiges schief – denn ziemlich viel erkennen, kann man auf ihnen nicht.

Instagram / evalongoria Eva Longoria, Silvester 2019

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Sohn Santiago Enrique Bastón in Mexiko

Anzeige

Eyepix / ActionPress Eva Longoria bei der The Global Gift Gala in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de