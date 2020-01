Maren (27) und Tobias Wolf konnten es kaum erwarten, ihrer Familie von den Babynews zu erzählen! Lange Zeit hoffte das YouTuber-Paar darauf, endlich Nachwuchs zu bekommen. Seit einigen Wochen gibt es nun Gewißheit – die Bloggerin ist schwanger! Natürlich hatten auch die Familien der zwei Influencer sehr gehofft, dass sich ihr Kinderwunsch bald erfüllt. Deshalb überraschten Maren und Tobias ihre Lieben mit der freudigen Nachricht auch auf eine ganz besondere Art!

Die zwei Webstars entschlossen sich, ihrer Verwandtschaft noch am selben Tag von der Schwangerschaft zu berichten, an dem sie auch selbst davon erfahren hatten. In ihrem aktuellen YouTube-Video zeigen sie nun, wie kreativ sie dabei vorgingen: "Wir wollen das einfach schön verpacken für alle in der Familie!", erklärt Tobias. Deshalb überlegten sich er und Maren, ihren Verwandten die Neuigkeit nicht einfach nur zu erzählen – sondern ihnen jeweils beschriftete Strampler zu schenken. Mit den aufgedruckten Worten: "Hallo Oma", "Hallo Oma und Opa" und "Hallo Onkel"! "Wir tarnen das damit, dass wir Mitbringsel aus Amerika haben, die wird denen gerne überreichen würden", erklärt Tobias.

Dann bestellte das Pärchen seine Eltern und Tobias' Bruder für den Abend zu sich nach Hause. Dort gaben Maren und ihr Liebster ihnen dann die Kinderkleidung in die Hand – und lösten damit große Freude aus: Die Familie konnte sich kaum halten vor Glück!

Instagram / tobiaswolf Maren Wolf und Tobias Wolf im September 2019

