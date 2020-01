Vanessa Morgan (27) ist unter der Haube! Die Riverdale-Darstellerin ist seit Sommer 2018 offiziell mit dem Baseballer Michael Kopech zusammen. Ihre Beziehung hatte sich auch schnell zu etwas Ernstem gemausert – schon ein Jahr später hatte das Paar seine Verlobung gefeiert! Und auch mit der Hochzeitszeremonie wollten die Turteltauben wohl nicht allzu lange warten: Am Samstag läuteten für die Schauspielerin und den Profisportler die Hochzeitsglocken!

Die Zeremonie fand nach Angaben von E! News in einem kleinen Rahmen im Historic Walton House in Florida statt. Unter den rund 40 Gästen waren auch Co-Stars der 27-Jährigen: So feierten Skeet Ulrich (49), Drew Tanner und Madelaine Petsch (25) mit den frischgebackenen Eheleuten. "Wir wussten schon beim ersten Treffen: Das ist es! Und ich bin so aufgeregt, dass jetzt unser 'Für immer' startet", freute sich die Braut nach der Trauung. Sie habe ihrem besten Freund das Jawort gegeben und könne es kaum erwarten, den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen.

Mit dem romantischen Liebes-Update gibt es auch schon die ersten Bilder ihrer Hochzeitsoutfits: Vanessa trug ein langärmeliges, hochgeschlossenes Kleid, das übersät mit Spitze war. Ihre langen Haare zierte ein bodenlanger Schleier. Michael setzte an diesem ganz besonderen Tag auf einen beigefarbenen Anzug und braune Lederschuhe.

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und Michael Kopech bei ihrer Verlobung

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und Michael Kopech Juli 2018

