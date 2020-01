Elena Miras (27)' Mama-Herz blutet! Die Love Island-Beauty befindet sich aktuell auf dem Weg in ein Abenteuer, das sie so schnell wohl nicht mehr vergessen wird: Sie zieht ins diesjährige Dschungelcamp! Die meisten Sorgen bereiten ihr dabei jedoch nicht die Challenges und Kriechtiere, die sie ihm australischen Busch erwarten – sondern die Trennung von ihrer kleinen Tochter Aylen. Nun war der gefürchtete Moment gekommen: Die Löwen-Mama musste sich von ihrem größten Schatz verabschieden!

"Für mich heißt es heute Abschied nehmen", schilderte Elena am Sonntag auf Instagram. Anschließend richtete sie sich direkt an Aylen: "Mein kleiner Schatz, Mama wird jede Sekunde an dich denken! Danke, dass du mir so viel Kraft gibst." Dazu veröffentlichte sie ein zauberhaftes Mutter-Tochter-Foto, auf dem sie ihrem Mini-Me einen dicken Schmatzer auf den Mund drückt – die Liebe für ihre Kleine ist hier nicht zu übersehen!

Während Aylen bei Elenas Mama in der Schweiz bleibt, geht es für die temperamentvolle Camperin und ihren Partner Mike Heiter erst einmal nach Frankfurt – von dort aus werden die Turteltauben wiederum nach Singapur fliegen und dann zum Zielort Brisbane.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiters Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen am Weihnachtsabend

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

