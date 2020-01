Elena Miras (27) bereitet sich schon auf die kulinarischen Eigenheiten des australischen Busches vor! Die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin steht als eine von zwölf Promis fest, die ab dem 10. Januar das Dschungelcamp in Down Under beziehen werden. Die Teilnehmer müssen laut neuem Regelwerk zwar keine lebenden Insekten mehr in den gefürchteten Prüfungen verspeisen – aber auch die zubereiteten Exemplare können es geschmacklich in sich haben: Elena Miras hat kurz vorm Abflug nach Australien einen Würmer- und Heuschrecken-Snack zu sich genommen und ist alles andere als begeistert!

Am Samstag hat die Partnerin vom einstigen Love Island-Strahlemann Mike Heiter zwei Tüten mit verschiedenen ungewürzten Insekten geschenkt bekommen und erzählte in ihrer Instagram-Story, dass sie einige Tierchen gekostet habe: "Auch wenn ihr es mir nicht glaubt: Ich hab diese Insekten probiert, ich hab sie gegessen und es war so ekelhaft! Oh mein Gott! Hat jemand von euch schon mal so was gegessen?" Den Videobeweis ihrer ungewöhnlichen Mahlzeit bleibt sie ihrer Fan-Gemeinde allerdings schuldig – den Anblick wolle sich die 27-Jährige für die TV-Show aufsparen.

Dass die Mahlzeiten in den Dschungelprüfungen nicht mehr auf dem Teller krabbeln werden, ist nicht die einzige Neuerung bei der 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Die Freiluft-WG auf Zeit muss auch ohne knisterndes Lagerfeuer auskommen. Kurz nach dem Jahreswechsel bestätigte RTL gegenüber dpa die Veränderung. Der Grund für diese Maßnahme seien die seit Monaten andauernden Waldbrände in Australien.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2020

