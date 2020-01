Elena Miras (27) vermisst ihre Tochter schon jetzt! Bereits in wenigen Tagen geht es für die ehemalige Love Island-Gewinnerin in den australischen Busch. Die Vollblut-Mutter ist eine von zwölf Kandidaten, die bei der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! teilnimmt. Der Abschied von ihrer kleinen Aylen fällt ihr jedoch besonders schwer. Für mindestens sieben Tage wird sie ihren Sprössling nicht sehen können. Die Trennung auf Zeit zerreißt ihr das Herz!

Über ihren Instagram-Account teilte Elena ihrer Community nun mit, wie betrübt sie deswegen ist: "Ich bin sehr, sehr, sehr traurig, kann es eigentlich kaum in Worte fassen. Viele verstehen es, viele auch nicht. [...] Meine Tochter alleine zu lassen, fällt mir enorm schwer." Die Bedingung für ihre Teilnahme beim Dschungelcamp war deshalb auch, dass sie die Reise nach Australien so spät wie möglich antreten würde. Sie wollte vorher alle verfügbare Zeit mit ihrer kleinen Tochter verbringen. "Nichtsdestotrotz freue ich mich auf das Abenteuer", betonte die 27-Jährige unternehmungslustig.

Elena reist jedoch nicht ohne ein Andenken an ihre Tochter in den Busch. Mit einem Kopfkissen, das mit Bildern von ihr, ihrem Partner Mike Heiter und Aylen bedruckt ist, hat sie ihre Familie immer an ihrer Seite. Ihre Tochter hingegen wird in der Zeit bei den Großeltern in der Schweiz sein.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Töchterchen Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Tochter Aylen und Mike Heiter, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen am Weihnachtsabend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de