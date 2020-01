Wie ist denn diese Freundschaft zustandegekommen? Noch vor wenigen Monaten hatte Pietro Lombardi (27) offen gegen den Ex-Love Island-Teilnehmer Danilo Cristilli gestichelt. Der Grund war Melissa (24), für die der DSDS-Juror im Laufe der Kuppelshow geschwärmt hatte, während sie mit ihrem Insel-Kollegen anbändelte. Inzwischen hat Pietro das Kapitel Melissa längst abgeschlossen. Dafür hat die Geschichte einen anderen überraschenden Ausgang: Danilo und Pie sind jetzt offenbar Kumpels!

Zumindest sieht es in den Instagram-Storys, die der Sänger am Samstagabend veröffentlichte, ganz danach aus: Die Clips zeigen die beiden Männer und einen unbekannten Dritten im Bunde beim Kochen. Die Stimmung bei riesigen Schnitzeln und Bandnudeln wirkt total ausgelassen, Danilo und Pietro albern die ganze Zeit miteinander rum.

Entweder haben sich Danilo und Pietro über ihre gemeinsame Ex-Flamme Melissa kennengelernt oder – was wahrscheinlicher ist – sie sind sich in Köln über gemeinsame Freunde begegnet. Schließlich ist der Kuppelshow-Star erst kürzlich in Pies Wohnort gezogen. Dort soll er laut Promiflash-Informationen demnächst für die Vorabend-Soap Köln 50667 vor der Kamera stehen.

